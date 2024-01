Hanoi (VNA) - L'ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, a salué les progrès solides et sains du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde en 2023 et a partagé des plans et des orientations afin d'élever les relations bilatérales, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information à l’occasion du Têt traditionnel du Dragon 2024.

L'ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya. Photo : VNA

Le partenariat stratégique intégral Inde-Vietnam englobe tout le spectre de la coopération comme les échanges politiques, la promotion du commerce et des investissements, l'expansion des relations entre les entreprises, l'approfondissement de la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion des initiatives de développement, le maintien d'une bonne coordination lors des forums internationaux, les engagements au niveau provincial, le tourisme et la culture, et les échanges entre les peuples.



Il a déclaré que lors de la 5e réunion du Comité mixte Vietnam-Inde sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique, tenue en octobre 2023, les deux pays avaient fait une évaluation globale des relations bilatérales et proposé des initiatives pour continuer à élargir la coopération dans de nombreux domaines.



L'ambassadeur Sandeep Arya a déclaré que des activités telles que les échanges de délégations d'affaires, la promotion du tourisme, la formation et les exercices de défense, les visites réciproques de navires militaires et une série d'activités de coopération économique et culturelle ont contribué à promouvoir les relations bilatérales en 2023.



L'ambassadeur a souligné que la promotion des relations économiques et commerciales était une priorité absolue pour renforcer les relations. Outre les activités de coopération au niveau gouvernemental, entre associations professionnelles et de la Chambre de commerce, les activités de coopération commerciale, la participation à des expositions et foires commerciales, les deux pays mèneront cette année des initiatives de coopération technologique.



Selon l'ambassadeur Sandeep Arya, l'agriculture, la pêche, l'ingénierie, les produits électriques et électroniques, les produits chimiques et pharmaceutiques, le traitement des minéraux, l'énergie (hydrocarbures et renouvelables), le développement des infrastructures, les services de transport et le tourisme sont des secteurs de coopération qui ont un énorme potentiel de croissance.



Il a déclaré que la révision de l'Accord sur le commerce des marchandises (TIG) ASEAN-Inde, signé en 2009, devrait être achevée en 2025, contribuant ainsi à diversifier et à faciliter les échanges commerciaux.



La technologie pourrait apporter une énorme contribution aux efforts visant à développer les relations économiques. Les technologies numériques, les télécommunications, les innovations des start-ups, la défense et les énergies renouvelables connaissent des développements rapides et des échanges sectoriels dans ces domaines sont d'ores et déjà engagés. Les services bancaires, les paiements numériques ainsi que l’amélioration des services d’expédition directe sont un autre domaine offrant d’importantes opportunités d’élargir les relations économiques.



Sur les relations entre les deux peuples, le diplomate indien a estimé que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde est le « partenariat entre les peuples », qui reflète une énorme affinité et un respect mutuel au niveau des deux peuples, qu'il s'agisse de l'héritage bouddhiste, du yoga, du tourisme, de la culture ou des intérêts universitaires, ou de la solidarité fidèle de l'Inde avec le Vietnam ces sept dernières décennies. L'Archaeological Survey of India a achevé il y a un an la restauration et la conservation des trois groupes de tours A, H et K sur le site du patrimoine culturel mondial de My Son, dans la province de Quang Nam, et la prochaine phase de restauration de trois autres sites au Vietnam a été lancée.



Dans le cadre de l'initiative de coopération Mékong-Ganga, le gouvernement indien a déployé chaque année dix projets communautaires au Vietnam qui relient les avantages de la coopération du niveau gouvernemental aux communautés locales. Pas moins de 37 installations de ce type ont déjà été achevées, et neuf autres sont à un stade avancé d'achèvement.



Chaque année, le gouvernement indien accorde au Vietnam environ 200 bourses dans différents domaines par le biais du programme indien de coopération technique et économique (ITEC).



Plus d'une dizaine d'échanges de délégations provinciales ont eu lieu l'année dernière. Plusieurs troupes culturelles se sont rendues dans les deux sens pour présenter les arts et la musique dans de nombreuses localités. Une conférence bilatérale sur les opportunités de coopération à l'Académie nationale politique de Hô Chi Minh en décembre 2023 a réuni plus de 100 universitaires pour évaluer les domaines de coopération à l'avenir. Des données rendues publiques mentionnent que les Indiens constituent la neuvième nationalité de touristes au Vietnam en 2023. Les liens entre le yoga, le bouddhisme et les universitaires ont continué de prospérer l'année dernière et d'engager les gens comme de véritables partenaires de l'amitié indo-vietnamienne.



Le tourisme et la culture sont des dimensions importantes qui nourrissent également la croissance économique. Il existe de nombreux efforts similaires en Inde et au Vietnam pour développer le tourisme en exploitant les atouts nationaux, par exemple en utilisant le programme One Commune, One Product (A chaque commune son produit) en Inde pour promouvoir les produits locaux et en élargissant la connectivité et la logistique au-delà des grandes villes.



La promotion de l’artisanat et des arts est un domaine d’efforts continus des deux parties. Les efforts actifs visant à accroître le rayonnement des provinces dans d’autres pays favorisent également la participation des localités au développement économique. Le cinéma, les séries télévisées et la musique jouent un rôle important dans le lien entre la culture et le progrès économique. La culture est un moyen important pour connecter la diaspora aux efforts économiques nationaux.



L’ambassadeur Sandeep Arya est profondément impressionné par les fortes similitudes entre les deux peuples, leurs traditions, leurs us et coutumes. Cela se reflète dans la centralité des liens familiaux, l’importance de la religion, le respect des ancêtres, les pensées bouddhistes et l’accent mis par les familles sur l’éducation et le progrès. L’importance de la musique, des arts et de la culture traditionnels dans la vie des deux pays est également remarquable. Dans la vie quotidienne, le diplomate indien constate la ressemblance frappante en termes de dynamisme, d'énergie et d'aspirations de la jeunesse et de l'entrepreneuriat ainsi que de la volonté du peuple de sans cesse progresser. Il pense que ces similitudes se traduisent par une affinité et un profond respect mutuel.



Il a adressé ses vœux les plus sincères de bonheur, de prospérité et d'épanouissement à tout le peuple vietnamien à l'occasion du Têt du Dragon 2024. Le diplomate a souhaité également un partenariat plus fort entre les deux pays au cours de la nouvelle année, avec le soutien généreux et affable peuple du Vietnam.- VNA