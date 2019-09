Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh qui a reçu lundi 16 septembre le président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon, a souligné les développements positifs du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (à droite) et le président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon, le 16 septembre à Hanoi. Photo: VNA

Il s’est réjoui de la bonne coopération entre la Cour populaire suprême du Vietnam et la Cour suprême de Singapour, et a apprécié les expériences de cette dernière en matière de développement de modèles procéduraux électroniques, de règlement de litiges relatifs à la propriété intellectuelle et de différends commerciaux internationaux.Estimant que ces expériences sont précieuses pour le processus de réforme juridique et judiciaire au Vietnam, le vice-Premier ministre permanent a affirmé le soutien du gouvernement vietnamien au renforcement des liens entre les deux Cours suprêmes.Truong Hoà Binh a souligné que le Vietnam est extrêmement préoccupé par les récentes actions chinoises en Mer Orientale qui constituent une violation non seulement des eaux vietnamiennes mais aussi de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et sont contraires aux engagements de la Chine et des pays de l’ASEAN à maintenir un environnement favorable aux négociations du Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC).Le dirigeant vietnamien a estimé que les pays de l’ASEAN doivent jouer un rôle central en coordonnant leurs positions, en maintenant la solidarité intra-aséanienne, en parlant d’une même voix et en s’opposant résolument aux actions unilatérales qui violent le droit international, les droits et intérêts légitimes des États côtiers et nuisant au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale.Le président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon, a salué le partenariat stratégique Singapour-Vietnam et a fait savoir que les deux Cours suprêmes doivent signer un protocole d’accord sur l’échange d’informations.En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, il a déclaré que la partie singapourienne croit toujours dans la primauté du droit et le règlement des différends par les négociations entre les parties concernées. – VNA