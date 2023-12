L'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu. Photo : VNA



Tokyo (VNA) - Après 50 ans, les relations ASEAN-Japon se sont développées de manière intégrale et dynamique dans tous les domaines comme la politique et la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture, la société et la coopération au développement, a estimé l'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l'occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et aux activités bilatérales au Japon, Pham Quang Hieu a précisé que le Japon était considéré comme un partenaire fiable, important et efficace, le deuxième investisseur direct étranger et le quatrième partenaire commercial de l'ASEAN. Le Japon soutient la solidarité, l'unité et la centralité de l'ASEAN et mène de nombreuses activités de coopération pratique pour aider à construire la communauté de l’ASEAN.

Le Vietnam est un membre actif et proactif de l’ASEAN, soutenant toujours le développement fort et les liens plus étroits des relations ASEAN-Japon.

Le voyage d’affaire du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon apportera une contribution importante au Sommet commémoratif et aussi aux relations Vietnam-Japon dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique intégral. Cette visite devrait continuer à créer une force pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et du travail.



Estimant les relations Japon-ASEAN, Pham Quang Hieu a rappelé que les deux parties avaient établi un partenariat de dialogue en 1973. Durant ces 50 dernières années, l'ASEAN et le Japon ont entretenu une relation de coopération dans de nombreux domaines et sont devenus des partenaires de confiance l'un pour l'autre. Le Japon a toujours activement encouragé le partenariat stratégique et la coopération efficace avec l'ASEAN. Au contraire, l'ASEAN a toujours besoin du soutien du Japon pour construire une région d'Asie du Sud-Est de paix, de stabilité et de prospérité.

Dans le domaine économique, le Japon est le 4e partenaire commercial et le deuxième partenaire d'investissement de l'ASEAN. Le Japon joue également un rôle important dans la coopération financière avec les pays membres de l'ASEAN. Grâce au cadre de l’ASEAN 3 établi en 1999, le Japon a soutenu l'ASEAN pendant la période difficile de la crise financière et monétaire en Asie.

En ce qui concerne le rôle du Vietnam dans la promotion des relations Japon-ASEAN, Pham Quang Hieu a affirmé que le Vietnam avait mis en œuvre le travail de coordination de manière créative, conformément à la situation et au besoin de coopération, apportant de réels avantages aux deux parties, avec notamment la contribution du Japon à hauteur de 50 millions de dollars à la création du Centre de l'ASEAN pour répondre aux situations d'urgence sanitaires et aux épidémies émergentes (ACPHEED), lancée en 2020, - l’année où le Vietnam assumait la présidence de l’ASEAN.

Selon l’ambassadeur, l’élévation du niveau des relations Vietnam-Japon vers un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde favorisera non seulement les relations bilatérales mais contribuera également activement aux relations ASEAN-Japon, apportant des intérêts pratiques aux peuples du Japon, du Vietnam et de l’ASEAN en général. -VNA