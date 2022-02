Le parc national de Phong Nha-Ke Bang. Photo: phongnhaexplorer.com

Quang Binh (VNA) - Le Comité populaire de la province centrale de Quang Binh a approuvé un projet visant à soutenir le travail de sauvetage, de conservation et de remise en liberté des animaux au Centre de sauvetage, de conservation et de développement des êtres vivants du parc national de Phong Nha-Ke Bang.

Le projet fonctionnera avec une aide de plus de 1,7 milliard de dongs (74 dollars) fournie par Animals Asia Foundation (AAF). Il aidera à transformer le parc national de Phong Nha-Ke Bang en un centre de conservation de la biodiversité dans la région centrale du Vietnam, qui répond aux exigences en matière de bien-être, de traitement et de libération des animaux sauvages, a déclaré le conseil de gestion du parc.

Le projet aura également un rôle important à jouer dans la prévention et la lutte contre le braconnage et la contrebande d'espèces sauvages, contribuant à restaurer l'écosystème forestier. Il doit durer trois ans jusqu'en 2023 avec des activités principales de formation sur la procédure de remise en liberté des animaux et la construction de plans de conservation, etc. -VNA