Hanoi (VNA) – La cérémonie de remise de certificat d’investissement pour Onaga, une usine de composants aéronautiques et automobiles a eu lieu récemment dans le Parc industriel de soutien du sud de Hanoi (HANSSIP).

Onaga a reçu un certificat d’investissement pour la fabrication de composants d’avions, d’automobiles et de navires. Son partenaire, International Digital Services Vietnam Co., Ltd (IDS), a reçu la licence d’enregistrement d’entreprise dans ce parc industriel.

Onaga, IDS et un groupe d’entreprises de soutien vietnamiennes ont signé un accord de coopération pour le conseil, l’assistance et le transfert de technologies.

Onaga est une entreprise de la région japonaise de Kobe fabriquant des composants mécaniques appliqués dans l’aviation, l’automobile, les trains et la robotique. L’usine d’Onaga entrera en opération pour la première phase en 2023.

Avec les politiques préférentielles du gouvernement vietnamien pour attirer les investissements et le soutien du parc industriel en termes de procédures administratives, davantage d’investisseurs japonais choisiront le HANSSIP, a déclaré Matsumoto Izumi, premier secrétaire de l’ambassade du Japon au Vietnam. -VNA