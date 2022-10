Le palais An Dinh, trésor architectural de la dynastie des Nguyên

Le palais An Dinh, au No 97, avenue Phan Dinh Phung, ville de Huê, province de Thua Thiên -Huê, est une combinaison d'architectures asiatique et européenne. Il s’agit d'un monument architectural distingué parmi les centaines de vestiges du Complexe des vestiges de l’ancienne Cité impériale de Huê. Le palais An Dinh est le représentant de l’architecture contemporaine - classique du début du 20e siècle au Vietnam.