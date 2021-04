Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Pour faire du Vietnam une puissance à l’horizon 2045, l’essor des entreprises constitue une base importante. La transformation numérique est l’outil qui leur permettra de devenir des colosses au niveau international.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) salue des hommes d’affaires exemplaires lors du "Dialogue 2045", tenu début mars à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

À l’issu du "Dialogue 2045" tenu début mars, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a reconnu le désir ardent de la communauté des entreprises de faire du Vietnam un pays prospère pour 2045. Il a exprimé sa ferme conviction que dans 25 ans, le pays disposera de grands groupes économiques de niveau international.Investir dans la transformation digitaleSelon Nghiêm Xuân Thành, président du conseil d’administration de la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), pour devenir un groupe économique puissant, l’investissement dans les technologies et la transformation numérique est primordial.Actuellement, Vietcombank est la première banque vietnamienne à atteindre un bénéfice d’un milliard d’USD (plus de 23.000 milliards de dôngs). Elle se trouve dans le top 200 des institutions financières et bancaires les plus rentables au monde et est l’unique société vietnamienne cotée parmi les 1.000 plus grandes du monde, selon le magazine américain Fober.Dans sa stratégie de développement d’ici 2030 et vision à l’horizon 2045, Vietcombank envisage de devenir le premier groupe financier et bancaire du pays avec un bénéfice de 3 milliards d’USD, l’une des 50 plus grandes banques en Asie et l’un des 200 groupes financiers et bancaires les plus importants ainsi que l’une des 700 plus grandes sociétés cotées dans le monde.Parmi les propositions envoyées aux dirigeants du Parti et du gouvernement, la banque recommande de revoir, d’identifier et d’agir plus fortement pour promouvoir l’innovation et améliorer la performance des entreprises publiques pour qu’elles puissent jouer une position clé et devenir une force matérielle importante de l’économie étatique.En même temps, il faut créer un environnement favorable et égalitaire, encourager le développement de l’économie privée pour qu’il devienne un moteur important de l’économie de marché à orientation socialiste, conformément à l’esprit de la Résolution du 5e plénum du Parti communiste du Vietnam (XIIe mandat).En outre, Vietcombank demande à l’État d’avoir des politiques adaptées et de renforcer les ressources pour promouvoir l’innovation et la créativité, ainsi que le développement des sciences et techniques en les considérant comme un facteur clé. Il est nécessaire d’investir et de développer les secteurs scientifiques et technologiques, ainsi que réussir la transformation numérique.Une autre solution pour le développement technoscientifique est d’étudier et de choisir des secteurs forts pour investir, de promouvoir la culture de la propriété intellectuelle, ainsi que de renforcer la coopération internationale pour assurer le transfert de technologies.Pour valoriser et développer le contingent d’entreprises et d’hommes d’affaires, il est aussi important de perfectionner les politiques d’encouragement à l’innovation et à la créativité.S’adapter à la 4e révolution industrielle