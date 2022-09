Hanoi (VNA) – Dès son entrée en fonction, le nouvel ambassadeur d’Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski, s’est rendu visite à la pagode Trân Quôc, un site historique vieux de près de 1.500 ans à Hanoi.

L’ambassadeur australien au Vietnam, Andrew Goledzinowski à la pagode Trân Quôc à Hanoi. Photo : VOV

Récemment, la page Facebook officielle de l’ambassade d’Australie au Vietnam a publié un court clip montrant que l’ambassadeur australien était très enthousiaste à l’idée d’explorer les sites historiques et culturels de Hanoi, à commencer par la pagode Trân Quôc.

La pagode Trân Quôc (Défense de la Patrie) se dresse sur une île du lac de l’Ouest. Construite au VIe siècle sous le règne de Ly Nam Dê (544-548), elle est la plus ancienne pagode de Hanoi et l’une des plus anciennes du Vietnam.

Sous les dynasties des Ly (1010-1225) et des Trân (1225-1413), elle était considérée comme le centre du bouddhisme de Thang Long (ancien Hanoi). C’est toujours un haut lieu spirituel de la capitale.

L’ambassadeur Andrew Goledzinowski a dit souhaiter visiter les sites les plus intéressants, rencontrer et parler avec des gens et déguster de délicieux plats du Vietnam.

Le 19 septembre, le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a reçu l’ambassadeur Andrew Goledzinowski venu lui présenter ses lettres de créance.

Le diplomate a déclaré heureux de rencontrer la communauté australienne au Vietnam et de travailler en étroite collaboration avec le Vietnam au cours des trois prochaines années pour renforcer les relations bilatérales, notamment par le biais d’activités visant à célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. – NDEL/VNA