La glace et même la neige apparaîtront en haute montagnedu Nord. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Une nouvelle vague de froid vif frappe mardi le 9 février les provinces du Nord, causant des pluies et une chute des températures.

Le froid touche les provinces du Nord et du Centre-Nord, avec des pluies et des températures moyennes les plus basses de 9 à 15 degrés Celsius. Les zones de haute montagne pourraient subir une chute de neige.

Les provinces du Nord devrait faire attention aux risques de vent fort, de tourbillon, de grêle et de gelée, notamment dans les zones montagneuses.

Les provinces de Thanh Hoa à Thua Thiên-Huê doivent subir le 9 février des averses et des orages.

Face au froid, les experts recommandent à la population, notamment enfants et personnes âgées, de prendre des mesures pour préserver leur santé. -VNA