Au Bureau d'enregistrement des entreprises (Service du Plan et de l'Investissement de Hanoï). Photo d'archives: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques (GSO), en juillet, 13.700 nouvelles entreprises ont été créées, avec un capital social de près de 126,9 billions de dongs, soit une hausse de 4,3% et de 2,4% en rythme annuel, respectivement.



Au cours des sept premiers mois de 2023, l'ensemble du pays compte 89.600 entreprises nouvellement créées avec un capital social total de 834,3 billions de dongs, soit une hausse de 0,2% en termes de nombre d’entreprises mais une baisse de 17,1% en matière de fonds.



Par ailleurs, 42.300 entreprises ont repris leurs activités, en baisse de 4,6% par rapport à la même période en 2022.



De janvier à juillet, 66.800 entreprises ont décidé de suspendre temporairement leurs activités, soit une hausse de 19,3% en variation annuelle. 36.000 entreprises ont cessé leurs activités et ont attendu les procédures de dissolution, en hausse de 27,9%. Et 10.400 entreprises ont achevé les procédures de dissolution, en hausse de 0,6%.



Selon des économistes, ces chiffres montrent qu’il existe toujours des difficultés dans la reprise économique. Par conséquent, les politiques de soutien récemment prises par le gouvernement doivent être mises en œuvre de façon efficace pour favoriser la reprise économique.-VNA