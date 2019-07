Le Temple de la Littérature est l’une des destinations les plus fréquentées de la capitale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Service municipal du Tourisme de Hanoï, en juillet, la capitale a accueilli plus de 2,4 millions de voyageurs, dont 460.000 étrangers. Le tourisme a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 8.071 milliards de dôngs (+31,5% sur un an).

En juillet, le taux d’occupation des chambres d’hôtels à Hanoï a atteint 64,2%, et 80% dans les hôtels 4-5 étoiles.

Ainsi, de janvier à juillet, plus de 16,7 millions de touristes, dont 3,7 millions d’étrangers, ont visité la capitale, représentant une hausse respective de 9,2% et de 8,9% en glissement annuel. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 57.780 milliards de dôngs, soit l’équivalent de plus de 2,4 milliards de dollars (+28,8% sur un an).

Sur l’ensemble de l’année, les autorités municipales tablent sur 28,6 millions de visiteurs, dont 6,7 millions d’étrangers, et 87.788 milliards de dôngs de recettes.

Hanoï est un pôle touristique majeur non seulement du pays mais aussi de toute la région sud-est asiatique. Elle compte 3.840 monuments et sites historiques et culturels, dont plusieurs inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La ville rassemble également le plus grand nombre de fêtes traditionnelles du pays - environ 1.175. En outre, elle compte 1.350 villages d’artisanat, soit 30% du total national. Ajoutons par ailleurs que de par ses fonctions politiques et économiques, la capitale regroupe des Vietnamiens venus de toutes les régions du pays, ce qui se traduit sur le plan culinaire par une diversité que l’on ne peut trouver nulle part ailleurs.-VNA