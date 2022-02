Le nombre de passagers des vols intérieurs au départ de Noi Bai s'est élevé à 56.000 personnes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon les Autorités des aéroports du Nord et du Sud, le 6 février, le nombre de passagers passant par les aéroports de Noi Bai et Tan Son Nhat a atteint un niveau record, avec plus d'un millier de vols.

Concrètement, l'aéroport de Tan Son Nhat a enregistré plus de 670 vols avec plus de 101.000 passagers. Celui de Noi Bai, lui, a servi plus de 370 vols. Le nombre de passagers des vols intérieurs au départ de Noi Bai s'est élevé à 56.000 personnes.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a demandé aux compagnies aériennes d'augmenter la fréquence des vols pour répondre aux besoins de déplacement de la population. -VNA