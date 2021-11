Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La quatrième vague d’épidémie de COVID-19 a gravement affecté le commerce national. Cependant, de nombreuses entreprises du pays ont aussi profité de cette période difficile pour passer à l'e-commerce.

Saisissant le besoin de transformation numérique, le Centre d’Internet du Vietnam (Internet Network Information-VNNIC) s'est coordonné avec les bureaux d'enregistrement de noms de domaine et le Service de l'Information et de la Communication des localités pour aider les particuliers et les entreprises à créer de marques et à présenter leurs produits agricoles sur des sites Web avec le nom de domaine «.vn ».

La province de Dong Thap dans le delta du Mékong est la première localité du pays à mener à bien un programme de transformation du modèle commercial en ligne avec des services numériques utilisant le nom de domaine national « .vn ». Des dizaines des produits typiques de Dong Thap apparaissent désormais sur Internet via des sites Web portant ce nom de domaine national. Après Dong Thap, les provinces de Vinh Long, Hau Giang et Lam Dong ont aussi mis en place un programme de mise en place de marques de produits agricoles vietnamiens sur des sites Web avec le nom de domaine « .vn ».

Nguyen Hong Thang, directeur du VNNIC, a affirmé que le passage du commerce traditionnel à l’e-commerce était une tendance inévitable. La présence de noms de marque sur Internet avec le nom de domaine national vietnamien « .vn » et des services numériques sont la clé pour aider les entreprises locales et les ménages commerciaux à créer des marques pour leurs produits et services et à développer leurs activités en ligne de manière professionnelle, durable et fiable.

Le nom de domaine national vietnamien « .vn » est répertorié parmi les 10 noms de domaine nationaux disposant le plus grand nombre d'utilisateurs dans la région Asie-Pacifique, et se classe au 44e rang mondial en matière de confiance.

Fin novembre, le pays compte plus de 544.200 adresses enregistrées avec le domaine national vietnamien « .vn », en hausse de 5 % en glissement annuel. -VNA