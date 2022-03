Hanoi (VNA) - Le musée des vestiges de la guerre à Ho Chi Minh-Ville vient d'être élu parmi les 10 musées d'Asie que les visiteurs devraient visiter.

Le musée des vestiges de la guerre est situé au 28 Vo Van Tan, quartier 6, arrondissement 3, à HCM-Ville. Photo: Comité populaire de l’arrondissement 3

Lieu d'exposition de nombreux artefacts et d'équipements utilisés dans les guerres d'indépendance du Vietnam, le musée des vestiges de la guerre à Ho Chi Minh-Ville vient d'être élu parmi les 10 musées d'Asie que les visiteurs devraient visiter.



Selon le magazine de voyage de renommée mondiale The Trave, le Vietnam a une longue culture historique, en particulier ses réalisations dans les grandes guerres de lutte pour l'indépendance et la réunification du pays.



Au musée des vestiges de la guerre, les visiteurs ont la possibilité de découvrir l'histoire héroïque du peuple vietnamien à travers les guerres. Pour les visiteurs qui aiment explorer l'histoire des pays, ce musée est un lieu incontournable lorsqu'on vient en Asie, au Vietnam en particulier.



Le musée abrite plus de 20.000 documents, artefacts et films.



Le musée est ouvert de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 tous les jours (sauf jours fériés et Têt). - CPV/VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source