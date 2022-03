Hanoi (VNA) – Le Vietnam a exporté 7,2 milliards de dollars de produits agricoles au cours des trois premiers mois de 2022 mais ne doit pas relâcher les efforts pour aider les paysans à mieux vendre, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).

Cérémonie de signature du protocole d'accord entre la Vietrade et Alibaba en mars 2021. Photo: journal Cong Thuong.

Le chef adjoint de l’Agence du commerce extérieur du MoIT, Trân Thanh Hai, a déclaré mercredi 30 mars à la presse que les exportations vietnamiennes ont progressé de 10% au premier trimestre. Les ventes de produits agricoles ont affiché une croissance de 19%, voire 38 à 50% pour le riz, le café et les produits aquatiques.Cependant, la situation de la consommation de certains groupes de produits agricoles se heurte encore des difficultés, par exemple les fruits exportés vers la Chine à travers les postes-frontières terrestres, a-t-il indiqué.Le MoIT a donc élaboré et soumis au Premier ministre un projet de passer du commerce frontalier au commerce officiel. Il a également créé un comité de pilotage du règlement de la congestion des produits agricoles aux postes-frontières, a fait savoir le responsble.Il a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) pour négocier avec les autorités chinoises sur l’augmentation du volume de fruits exportés par les canaux officiels, et avec le ministère des Transports pour guider les entreprises à changer de méthodes de livraison.Le chef adjoint de l’Agence de promotion commerciale du Vietnam (Vietrade) relevant du MoIT, Hoàng Minh Chiên, a souligné que le MoIT a chargé ses unités fonctionnelles de se coordonner avec les ministères concernés et les localités pour soutenir les paysans pour vendre les produits dans le pays et à l’étranger.Ces derniers temps, l’application du numérique, le commerce électronique, les ventes en ligne et la coopération avec des géants comme Amazon Global Selling, ont prouvé leur efficacité dans l’écoulement des produits agricoles, a noté le vice-ministre de l’Industrie et du Commmerce, Dô Thang Hai.La Vietrade a travaillé avec Alibaba pour connecter et accompagner les entreprises vietnamiennes dans la consommation de produits. Alibaba souhaite proposer aux petites et moyennes entreprises vietnamiennes une nouvelle approche via sa plate-forme d’e-commerce.Dans le contexte économique actuel, la transformation numérique en général et l’e-commerce en particulier est un moyen efficace et peu coûteux pour les entreprises, les aidant à créer de nouveaux canaux de vente et à maintenir leurs revenus, a déclaré Roger Lou, directeur national d’Alibaba au Vietnam.Le MoIT va œuvrer avec les ministères, les agences et les localités pour déployer activement des applications numériques et des plateformes numériques pour aider les paysans à commercialiser leurs produits de manière proactive, a-t-il ajouté.Ces efforts s’incrivent dans la droite ligne des mesures prévues par le "Projet d’accélération de l’application des technologies de l’information et de la transformation numérique dans les activités de promotion du commerce au cours de la période 2020-2030", déjà approuvé par le Premier ministre. – VNA