Bruxelles (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) et les ministères et secteurs concernés du Vietnam sont prêts à travailler avec la partie belge pour soutenir efficacement les activités de coopération entre les entreprises des deux pays, a déclaré son ministre Nguyên Hông Diên lors du forum des affaires Vietnam-Belgique tenu le 1er décembre à Bruxelles.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên s’exprime lors du Forum des affaires Vietnam-Belgique, à Bruxelles, le 1er décembre. Photo : VNA

Il a affirmé une assistance cohérente et les meilleures conditions possibles pour que les entreprises belges puissent mener des activités d’investissement, de production et de commerce fructueuses et durables au Vietnam.



Le responsable a indiqué considérer le succès des entreprises belges comme celui du Vietnam, ajoutant que son pays espère également que les autorités belges créeront les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes d’envisager des investissements et de réaliser des projets en Belgique.



Le renforcement des relations économiques et commerciales dans le cadre bilatéral ainsi que dans le cadre ASEAN-UE générera d’énormes avantages pour les deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam et la Belgique disposent d’un grand potentiel pour continuer à développer leur commerce bilatéral, car leurs structures d’exportation et d’importation sont complémentaires.



Il s’agit d’une condition favorable pour que les entreprises des deux pays développent des partenariats et diversifient les chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les secteurs correspondant à leurs atouts et besoins respectifs, a-t-il poursuivi.



Il a ainsi cité les domaines dans lesquels l’UE et la Belgique excellent et dont le Vietnam a besoin tels que l’ingénierie mécanique, la transformation et la fabrication, les nouveaux matériaux, l’électronique, la chimie, les industries de haute technologie, les énergies renouvelables et la logistique.

Les avantages et les opportunités dans les relations bilatérales créeront une base cruciale, un élan supplémentaire et une confiance permettant aux entreprises des deux parties d’intensifier leurs investissements, leurs activités de production et de commerce à l’avenir, a-t-il plaidé.



Le responsable a ajouté que le ministère de l’Industrie et du Commerce espère que la Belgique ratifiera bientôt l’EVIPA et que le Vietnam accueillera davantage d’entreprises belges venant investir dans le pays.

S’adressant au forum, l’ambassadeur du Vietnam en Belgique et chef de la délégation du Vietnam auprès de l’UE, Nguyên Van Thao, a souligné que les relations du Vietnam avec la Belgique et l’UE se développaient bien, comme en témoignent les récentes visites mutuelles.

Le Vietnam et la Belgique ont encore beaucoup de marge pour promouvoir la coopération dans de multiples domaines, notamment les ports maritimes, les énergies renouvelables et l’environnement.



En tant que président de l’Alliance belgo-vietnamienne (BVA) et premier vice-président du Sénat belge, Andries Gryffroy a promis de soutenir pleinement les entreprises des deux parties pour pénétrer leurs marchés respectifs et que la BVA soutiendra les entreprises vietnamiennes pour exporter vers la Belgique et l’UE.



La BVA et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) ont signé un protocole d’accord en vertu duquel elles travailleront ensemble pour renforcer les liens bilatéraux en matière d’économie, de commerce et d’investissement, a-t-il indiqué.



Mariella Cantagalli, experte principale à la Direction générale du commerce de la Commission européenne, a également hautement apprécié les partenariats commerciaux et d’investissement entre l’UE et le Vietnam, en particulier depuis l’entrée en vigueur officielle de l’EVFTA. Elle a décrit l’EVFTA comme un moteur des liens économiques du Vietnam avec les 27 membres de l’UE et les entreprises européennes.



En marge du forum, le ministre Nguyên Hông Diên a reçu les responsables de la société pétrolière et gazière britannique Pharos Energy et le président de la BVA Andries Gryffroy. Il a également eu une séance de travail avec l’Office du commerce du Vietnam en Belgique et en UE. – VNA