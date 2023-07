Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue autrichien Alexander Schallenberg. Photo : VNA

Vienne, 25 juillet (VNA) - Le ministre vietnam ien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré, le 24 juillet à Vienne, son homologue autrichien Alexander Schallenberg dans le cadre de la visite officielle actuelle du président Vo Van Thuong en Autriche.Lors de la rencontre, Alexander Schallenberg a exprimé son plaisir de rencontrer à nouveau le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, et a souligné le grand succès de sa visite au Vietnam en avril dernier avec une importante délégation commerciale autrichienne.Il a réitéré que l' Autriche ratifiera bientôt l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA), qui contribuera à promouvoir la coopération bilatérale en matière d'investissement économique.Les deux ministres ont estimé que les deux parties avaient travaillé étroitement et efficacement pour préparer la visite officielle du président Vo Van Thuong et d'une délégation vietnamienne de haut rang.Ils ont souligné que la signature d'un document de coopération par les deux ministères des Affaires étrangères en présence des chefs d'Etat des deux pays a jeté les bases d'une relation plus étroite et plus efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères, contribuant au développement de plus en plus fort des relations bilatérales.Ils ont également convenu que les deux parties continueront à travailler ensemble pour favoriser l'échange de délégations à tous les niveaux, encourager la coopération dans la formation professionnelle, la culture et l'art, ainsi que dans de nouveaux domaines tels que la transformation verte et numérique.A cette occasion, les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel. - VNA