Le ministre de la Sécurité publique To Lam (droite) et le vice-président de Google chargé des politiques publiques et des affaires gouvernementales pour l'Asie-Pacifique, Ted Osius. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Sécurité publique crée toujours des conditions propices aux entreprises, particuliers et organisations étrangères dont Google désireux de faire des affaires à long terme au Vietnam

C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Sécurité publique To Lam, en recevant mercredi à Hanoï le vice-président de Google chargé des politiques publiques et des affaires gouvernementales pour l'Asie-Pacifique, Ted Osius.



Le ministre To Lam a souligné que Google était un grand groupe de technologies très expérimenté en matière de produits et services Internet.



Il a suggéré que le ministère de la Sécurité publique et Google élargissent leurs activités de coopération dans des domaines d'intérêt commun.



Pour sa part, Ted Osius a exprimé son souhait que Google continuait de coopérer efficacement avec les organes compétents du ministère vietnamien, contribuant ainsi à consolider les liens entre le Vietnam et les États-Unis dans l'intérêt des deux peuples, ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région comme dans le monde. -VNA