Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (gauche) et le Conseiller d'État et chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, le 8 juin 2021 en Chine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, effectue du 2 au 4 décembre une visite officielle en Chine, à l’invitation du Conseiller d'État et chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a affirmé que l’amitié et la coopération intégrale entre les deux pays au cours de l'année passée avaient maintenu un développement dynamique.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai. Photo : VNA





Concernant les relations politiques, des échanges et contacts de haut niveau ont eu lieu régulièrement sous diverses formes, a-t-il indiqué, ajoutant que la coopération économique et commerciale s'était développée de manière impressionnante.



Selon les données des Douanes vietnamiennes, au cours des 10 premiers mois de cette année, le commerce bilatéral s’est chiffré à 133,65 milliards de dollars, en hausse de 29,23% par rapport à la même période de l'année dernière, a-t-il précisé, ajoutant qu’en octobre 2021, la Chine était au 7e rang parmi les 141 pays et territoires investissant au Vietnam, avec un capital enregistré de 20,9 milliards de dollars.



Selon l'ambassadeur Pham Sao Mai, la coopération dans la réponse au COVID-19 est un nouveau point brillant de la coopération bilatérale. La Chine est actuellement l'un des pays qui fournissent le plus de vaccins au Vietnam.



A propos des frontières, la paix et la stabilité sont garanties sur la frontière terrestre Vietnam-Chine. En ce qui concerne la question maritime, les deux parties ont maintenu des canaux de dialogue et de négociation fluides, fait des efforts pour contrôler les désaccords et régler de manière satisfaisante les problèmes surgissant par la voie pacifique, sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a déclaré Pham Sao Mai.



S’agissant de la visite officielle du ministre Bui Thanh Son, l’ambassadeur a indiqué qu’il s'agit de la première visite officielle en Chine du chef de la diplomatie vietnamienne dans ses nouvelles fonctions.



Selon le diplomate, la visite contribuera à renforcer la confiance politique mutuelle, à mettre en œuvre de façon efficace les conceptions communes des dirigeants et les accords de coopération ainsi qu’à avancer des mesures susceptibles d'intensifier la collaboration au cours de l’année prochaine.



Afin de mieux valoriser les potentiels et les atouts des relations bilatérales, l'ambassadeur Pham Sao Mai a déclaré que dans les temps à venir, les deux pays devraient travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre pleinement les conceptions communes des dirigeants des deux pays ainsi que les accords de coopération bilatérale. -VNA