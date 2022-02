Séoul, 11 février (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le ministre des Affaires étrangères du Vietnam Bui Thanh Son a rencontré le 11 février le président de l’Assemblée nationale (AN) sud-coréenne Park Byeong Seug et le vice-Premier ministre et ministre des Finances Hong Nam Ki.

Le ministre des Affaires étrangères du Vietnam Bui Thanh Son (droite) et le président de l’Assemblée nationale (AN) sud-coréenne Park Byeong Seug. Photo : VNA

Le président sud-coréen de l’AN Park Byeong Seug a exprimé sa joie des relations florissantes entre les pays au cours des dernières années et a hautement apprécié le rôle et la stature du Vietnam en Asie du Sud-Est.



Il a affirmé que l’AN sud-coréenne soutiendrait et créerait les conditions pour développer et approfondir sans cesse le partenariat de coopération stratégique Vietnam - République de Corée dans tous ses aspects.



L'Assemblée nationale de la République de Corée est prête à coopérer et à partager son expérience législative et de contrôle avec son homologue vietnamien, tout en continuant à accorder plus d'attention et à prendre des mesures pratiques pour soutenir la communauté vietnamienne en République de Corée, a-t-il noté.



Le ministre vietnamien Bui Thanh Son, en visite officielle en République de Corée du 9 au 11 février, a déclaré que la République de Corée est l'un des principaux partenaires du Vietnam et a souligné le rôle important des organes législatifs dans la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays.



Exprimant ses satisfactions sur les liens de plus en plus renforcés entre les deux AN, il a qualifié 2022 d'année importante car elle ouvrira une nouvelle étape de développement pour les relations entre les pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 30 ans.



Il a souhaitement que le Vietnam et la République de Corée favorisent effiacement les mécanismes de coopération et de dialogue sur la diplomatie, la sécurité, la défense et l'économie, le commerce, l'investissement, exportent davantage de produits vietnamiens vers la République de Corée, promeuvent l'investissement de la République de Corée au Vietnam, le transfert de technologie et la coopération dans le domaine du travail ; et intensifient la collaboration en matière de recherche et développement dans le domaine des soins de santé, le Vietnam recevant le vaccin COVID-19 et la technologie de production de médicaments de la République de Corée.



Le ministre Bui Thanh Son a plaidé pour une coopération bilatérale accrue au sein des forums et des mécanismes multilatéraux, et a invité Séoul à soutenir la position de l’ASEAN relative au dossier de la Mer Orientale.

L'hôte et l'invité ont convenu d'accroître les échanges et les rencontres des délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et la coopération entre les AN, les gouvernements et les peuples de leurs pays.

Lors de la rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et des Finances Hong Nam-ki. Photo : VNA



Lors de la rencontre avec le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et des Finances Hong Nam-ki, Bui Thanh Son et son hôte ont discuté des mesures pour développer les relations bilatérales plus fortement et plus complètement dans les temps à venir.

Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange Vietnam - République de Corée pour porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023 et 150 milliards de dollars d'ici 2030, renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de la culture, de l'éducation, du tourisme, du travail et des échanges entre les deux peuples et maintenir la coordination dans les forums multilatéraux et sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les investisseurs sud-coréens souhaitent participer davantage aux grands projets d’infrastructures du Vietnam, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Finances Hong Nam Ki, qui a en outre proposé de dynamiser les échanges culturels et touristiques entre les deux pays, ainsi que de garantir la sécurité et les intérêts légitimes de leurs ressortissants.





Il a également exprimé son espoir de se rendre prochainement au Vietnam pour coprésider le deuxième dialogue sur la coopération économique au niveau du vice-Premier ministre. - VNA