Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu mardi après-midi, 18 octobre, à Hanoï le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, à l’occasion de sa présence au Vietnam pour participer aux activités du Programme régional de l'OCDE pour l'Asie du Sud-Est en 2022 à Hanoï.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Mathias Cormann. Photo : VNA

Lors de la rencontre, le ministre Bui Thanh Son a remercié l'étroite coopération de l'OCDE et du secrétaire général pour avoir apporté d'importantes contributions au succès du Forum ministériel de l'Asie du Sud-Est 2022 de l'OCDE et du Forum des affaires de haut niveau Vietnam-OCDE.

Le ministre a souligné l'importance du Forum, qui est une étape importante dans les relations de coopération entre l'OCDE et l'Asie du Sud-Est, et a estimé que la participation active de la communauté des affaires avait créé une nouvelle caractéristique, contribuant au succès global du Forum de l'OCDE.

Le ministre a affirmé que le Vietnam continuera de se coordonner avec le coprésident australien pour promouvoir une coopération plus efficace et plus substantielle entre les deux régions.

Photo : VNA

Le chef de la diplomatie du Vietnam a mis l’accent sur un certain nombre d'importantes orientations de développement socio-économique du Vietnam, notamment la politique d'industrialisation et de modernisation, et la mise en œuvre de trois percées stratégiques dans les institutions, les infrastructures et les ressources humaines.

Il a espéré que l'OCDE continuerait à fournir de précieuses recommandations politiques pour le Vietnam, en particulier dans des domaines prioritaires tels que la transformation numérique, l'éducation et la mobilisation des ressources pour le développement durable.

Pour sa part, le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a remercié pour l'étroite coopération et a félicité le Vietnam pour avoir organisé avec succès le Forum ministériel de l'Asie du Sud-Est 2022 de l'OCDE en tant que coprésident de la conférence ministérielle du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP).

Le secrétaire général a affirmé que le Vietnam a bien promu son rôle de passerelle entre les membres de l'OCDE et les pays d'Asie du Sud-Est, ouvrant une nouvelle orientation de coopération entre l'OCDE et l'ASEAN dans les temps à venir. L'OCDE et ses pays membres continueront d'accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, a-t-il souligné.- VNA