Un secouriste vietnamien en Turquie. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Le ministre de la Défense Phan Van Giang a adressé le 18 février une lettre félicitant des forces de l'Armée populaire du Vietnam pour leur participation aux opérations de sauvetage humanitaire d'urgence en Turquie.

A la nouvelle des lourdes pertes causées par le séisme survenu le 6 févier au Turquie, le ministère vietnamien de la Défense a décidé d'envoyer 76 officiers, soldats pour aider ce pays à surmonter les conséquences de cette catastrophe.

Le travail des forces armées vietnamiennes a été reconnu et bien apprécié par la communauté internationale, le gouvernement et le peuple turcs, démontrant aussi la responsabilité, la capacité et le prestige de l’Armée populaire du Vietnam face aux questions de sécurité non traditionnels, a écrit le général Phan Van Giang dans sa lettre.



L’après-midi du 17 février (heure local), l'équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage, en collaboration avec son homologue mexicaine, a identifié un emplacement avec deux corps sans vie dans la province de Hatay. Cet emplacement a été pris en charge par les forces locales. Le ministre a déclaré espérer que les secouristes vietnamiens poursuivraient leurs efforts et leur détermination pour contribuer aux opérations de sauvetage humanitaire en Turquie L’après-midi du 17 février (heure local), l'équipe vietnamienne de recherche et de sauvetage, en collaboration avec son homologue mexicaine, a identifié un emplacement avec deux corps sans vie dans la province de Hatay. Cet emplacement a été pris en charge par les forces locales.

Au soir du 17 février (heure vietnamien), l’équipe vietnamienne a aidé les autorités turques à identifier 12 autres emplacements dont deux donnant des signes de vie. -VNA