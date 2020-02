Le général Ngô Xuân Lich, ministre de la Défense. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le général d’armée Ngô Xuân Lich, ministre de la Défense, effectue une visite officielle en Russie du 3 au 9 février, sur l’invitation de son homologue russe, le général d’armée Sergueï Choïgou.

Cette visite officielle en Russie vise à renforcer l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Elle a également pour but de consolider la confiance stratégique à long terme, et en même temps, de promouvoir de manière efficace les liens de défense et la coopération militaro-technique entre les deux pays, conformément aux accords et traités internationaux signés et dans l’intérêt commun.

À cette occasion, les ministres Ngo Xuan Lich et Sergueï Choïgou passeront brièvement en revue les activités de défense de leurs ministères dans le cadre des Années croisées Vietnam - Russie 2019-2020. -VNA