Hanoï, 11 avril (VNA) - Le ministère des Finances a récemment présenté une proposition au gouvernement visant à réduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10% à 8% pour un certain nombre de biens et services afin de stimuler l’économie.

Photo d'illustration : VNA

Selon le département des impôts du ministère, le gouvernement envisage deux options concernant la réduction de la TVA.La première consiste à réduire de 2 % la TVA actuelle de 10 % sur un certain nombre de biens et de services.Le second réduit également de 2 % la TVA actuelle de 10 %, mais exclut les biens et services qui étaient déjà sous l'effet d'une précédente réduction de la TVA dans le cadre de la politique gouvernementale visant à stimuler la reprise économique après le COVID-19.Les entreprises demandent depuis longtemps un soutien supplémentaire au gouvernement pour accélérer la reprise économique et faire face aux récentes difficultés.L’Association des vivres et des aliments de Hô Chi Minh-Ville a déclaré que les entreprises se débattaient depuis la fin de l'année dernière avec la hausse des taux d'intérêt, la faible liquidité, le risque accru sur les marchés obligataires et boursiers et la hausse des prix des intrants et de la logistique.De plus, les commandes à l'exportation sont en baisse. Selon la FFA, la réduction de la TVA était l'une des politiques les plus efficaces pour soutenir les entreprises et a exhorté le gouvernement à étendre cette politique.De même, l’Association des boissons du Vietnam (VBA) a demandé au gouvernement de prolonger la politique au moins jusqu'à la fin de cette année, affirmant que bien qu'il y ait eu une certaine amélioration ces derniers mois, il faudra beaucoup de temps pour que l'industrie des boissons se rétablisse complètement après le pandémie.La Chambre de commerce européenne (EuroCham) a déclaré que la réduction de la TVA a joué un rôle clé dans l'accélération de la reprise économique et a été une aubaine pour les entreprises et les consommateurs.La chambre a déclaré qu'elle avait aidé le gouvernement à maîtriser l'inflation, à stimuler la consommation et à encourager les entreprises à investir dans l'expansion de leurs activités. Les consommateurs ont également bénéficié de la baisse de la TVA, ce qui est conforme à la politique gouvernementale d'aide à la population post-pandémique.- VNA