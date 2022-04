L'aéroport international Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère des Transports a proposé au Premier ministre de délivrer à la société IPP Air Cargo la licence d'exploitation pour le transport de fret.



Dans le dossier soumis au Premier ministre, IPP Air Cargo affiche un capital social de 300 milliards de dong (environ 125 millions de dollars) et comprend une flotte initiale de cinq avions qui sera portée à dix près cinq ans. Il s'agit de B737, B777, A330 ou d’autres avions similaires.



Le réseau de lignes aériennes qui sera exploité par IPP Air Cargo, permettra de transporter des marchandises de zones de production à Cân Tho, Dà Nang, Khanh Hoa, Lâm Dông, Hai Phong, Quang Ninh… vers les centres de transbordement de fret à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville avant de les transporter vers d’autres destinations en Asie du Nord-Est, du Sud-Est, du Sud ou en Europe.



Selon le ministère des Transports, le pays recense actuellement cinq compagnies de transport aérien de passager et de fret mais aucune compagnie spécialisée dans le transport aérien de fret.



En termes de la décision N° 318/QD - TTg du 4 mars 2014 du Premier ministre, la flotte nationale d'avions cargo se composera de 8 à 10 appareils. Ainsi, la mise en place d'une compagnie spécialisée dans le transport aérien de fret, proposé par IPP Air Cargo, est conforme aux objectifs nationaux et à la Stratégie générale de développement des services de transport avec vision à l'horizon 2030.



Fin février 2022, le ministère avait reçu un rapport de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam sur l'évaluation de la demande de licence d’exploitation de la société IPP Air Cargo. Le dossier d'IPP Air Cargo avait été jugé complet et conforme à la réglementation en vigueur. -VNA