Hanoi (VNA) - A la demande du ministère de la Santé, le ministre des Sciences et des Technologies Chu Ngoc Anh vient d’approuver un plan de recherche sur l’efficacité et la sûreté de la combinaison de deux antirétroviraux, lopinavir et ritonavir, utilisés dans le traitement contre le coronavirus.

Photo d'illustration.

Ces recherches seront confiées à l’Hôpital national des maladies tropicales, à l’Hôpital tropical de Hô Chi Minh-ville, à l’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-ville, à l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie, et au Centre national d’information sur les médicaments et les effets indésirables des médicaments.

L’enjeu est d’observer et de rendre compte des effets de la combinaison lopinavir/ritonavir sur au moins 10 patients. L’efficacité de ce traitement sera confirmée à l’issue d’une période d’observation de 12 mois.- VOV/VNA