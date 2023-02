Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang s'exprime à la séance de travail avec le ministère des Affaires étrangères. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Lors d’une séance de travail avec le ministère des Affaires étrangères (AE), le 31 janvier à Hanoï, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a demandé au ministère de continuer à promouvoir son rôle de pionnier dans la mise en œuvre synchrone et efficace des tâches diplomatiques.

Il a souligné la nécessité de considérer le maintien de la paix et de la stabilité comme une tâche clé et régulière du ministère; le développement national, une tâche centrale, et l’amélioration de la position et du prestige du pays, une tâche importante.

Sur la base de ces grandes orientations, le ministère des Affaires étrangères devra bien mettre en œuvre les programmes diplomatiques à tous les niveaux, tirer le meilleur parti des facteurs internationaux favorables, des ressources extérieures et des conventions et accords internationaux signés au service du développement rapide et durable du pays..., a-t-il suggéré.

Pour sa part, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que cette année, son ministère était déterminé à renouveler sa pensée et ses actions avec l’accent mis sur la mise en œuvre synchrone des tâches diplomatiques.

Le ministère des Affaires étrangères et les autres secteurs de tous niveaux se concentreront sur l’élaboration, le parachèvement et la mise en œuvre de projets stratégiques, de programmes et de plans importants sur la diplomatie, ainsi que l’application de la Directive 25 du Secrétariat concernant la diplomatie multilatérale et de la Directive 15 du Secrétariat sur la diplomatie économique au service du développement national jusqu’en 2030..., a-t-il souligné. -VNA