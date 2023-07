Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 25 juillet, le ministère de l'Industrie et du Commerce a recommandé aux entreprises vietnamiennes d'être prudentes lorsqu'elles travaillent avec des entreprises étrangères.



Il leur a également conseillé de soigneusement négocier les conditions de paiement pour garantir la sécurité et éviter des pertes malheureuses.



Ces recommandations ont été faites après une affaire de cinq envois de produits agricoles soupçonnés d'avoir été arnaqués à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis (EAU).



Selon un rapport de l’Association vietnamienne du poivre (VPA), actuellement, quatre conteneurs d'épices, d'une valeur de près de 400.000 dollars, ont été perdus peu de temps après avoir accosté au port de Jebel Ali aux Émirats arabes unis. Un conteneur d'anis étoilé, d’une valeur de 126.300 dollars, risque d'être perdu si les autorités compétentes de Dubaï n'empêchent pas rapidement l'action de dédouanement pour libérer la cargaison au port de Jebel Ali avant l'arrivée au port prévue le 26 juillet 2023.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a proposé de saisir temporairement le conteneur d'anis étoilé au port des Émirats arabes unis. Photo: congthuong.vn

Après avoir reçu les informations, le ministère de l'Industrie et du Commerce a envoyé une note à l'ambassade des Émirats arabes unis à Hanoï et a demandé à l'ambassade d'informer les autorités compétentes concernées pour examiner et traiter l'affaire.Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a également envoyé une note à l'ambassade des Émirats arabes unis à Hanoï, demandant le soutien de l'ambassade pour résoudre ce problème.Le 25 juillet 2023, le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé une réunion urgente avec la participation de l’ambassadeur des Émirats arabes unis, de représentants de la Banque centrale vietnamienne, de la VPA et des exportateurs concernés.L’Office du Commerce du Vietnam aux Émirats arabes unis a envoyé une note au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, à la police de Dubaï, à la Banque centrale des Émirats arabes unis et à un certain nombre de banques et de compagnies maritimes concernées.-VNA