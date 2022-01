Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des deux dernières années, le ministère de l'Industrie et du Commerce a mis en œuvre efficacement les accords de libre-échange (ALE) notamment l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA).

Selon Mme Nguyen Cam Trang, directrice adjointe du Département d’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), depuis la première année de mise en œuvre de l'accord EVFTA, le Vietnam a obtenu des résultats positifs.

Malgré la pandémie de COVID-19, au cours des 5 premiers mois de mise en œuvre de l'EVFTA (entre août et décembre 2020), le commerce bilatéral Vietnam-Union européenne a connu une croissance positive au lieu de la croissance négative auparavant pour atteindre 3,8% avant de parvenir à une croissance de 17,8% au cours des 7 mois suivants.

Grâce à l’UKVFTA, depuis le 1er janvier 2021, les exportations vietnamiennes vers le Royaume-Uni bénéficient d’une imposition préférentielle et les exportations vietnamiennes vers ce pays européen ont connu une croissance élevée de 15,4 %.

Quant au CPTPP, les deux marchés qui entretiennent des relations de libre-échange pour la première fois, le Mexique et le Canada, ont également connu une croissance à deux chiffres.

En plus des ALE de nouvelle génération, l’accord du partenariat régional économique global (RCEP), entré en vigueur le 1er janvier 2021, devrait également créer un marché d'exportation stable et durable pour les pays de l'ASEAN, dont le Vietnam.

Pour aider les entreprises à profiter efficacement des ALE, le ministère de l'Industrie et du Commerce a régulièrement informé d'opportunités, de réglementations spécifiques, de besoins, de réglementations sur les marchandises importées, etc à travers l'organisation des séminaires, conférences. De même, le ministère de l'Industrie et du Commerce a également créé son propre portail sur les ALE.

Selon Pham Quynh Mai, cheffe adjointe du Département des politiques commerciales multilatérales du ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère a coopéré avec les ministères et secteurs concernés pour soumettre au gouvernement pour promulguer un plan d'action de mise en œuvre du RCEP. -VNA