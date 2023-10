Le général To Lam (droite), ministre de la Sécurité publique, reçoit Kim Byung Ro, commandant des garde-côtes de la région centrale des Garde-côtes sud-coréens . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a reçu le 30 octobre à Hanoï Kim Byung Ro, commandant des garde-côtes de la région centrale des Garde-côtes sud-coréens (KCG).

Le général To Lam s'est réjoui des réalisations obtenues dans les relations entre les deux pays et dans la coopération entre le ministère vietnamien et les KCG.

Il a apprécié le soutien des KGC dans la fourniture de navires de patrouille au ministère vietnamien, affirmant que cela constituait une étape importante pour améliorer la coopération entre les deux entités, de manière plus substantielle et efficace, conformément à leurs potentiels et à leurs besoins, afin de concrétiser le plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée.

De son côté, Kim Jong-uk a exprimé son espoir que les relations entre les deux agences continueraient de se développer à l'avenir.

Il a affirmé que les KCG soutiendraient des programmes de formation visant à renforcer les capacités de la police vietnamienne spécialisée de circulation fluviale, lui permettant de prendre le contrôle des navires de patrouille. -VNA