Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique Tô Ân Xô lors de la conférence de presse périodique de mars du gouvernement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique Tô Ân Xô a confirmé des signes d’abus de politiques pour faire du profit dans l’affaire survenu au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères.

Lors de la conférence de presse périodique de mars du gouvernement, tenue le 4 avril à Hanoï, le général de division et chef de cabinet du ministère de la Sécurité publique Tô Ân Xô a indiqué que cette affaire impliquait un grand nombre d'accusés et qu’elle s'est déroulée sur une longue période.

L'agence d'enquête continue de travailler avec des agences, organisations, entreprises et localités concernés pour clarifier cette affaire, a-t-il déclaré avant d’appeler d’autres individus et organisations à se coordonner et fournir de manière proactive à l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, des informations et documents pertinents.

Auparavant, l’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre en justice une affaire de corruption passive survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères.

Une instance a été introduite contre la directrice dudit département Nguyên Thi Huong Lan, le directeur adjoint dudit département Dô Hoàng Tung, le chef de cabinet dudit département Lê Tuân Anh, et le chef adjoint du Bureau de protection des citoyens dudit département Luu Tuân Dung pour réception de pots-de-vin.

L’agence de police d’enquête a également poursuivi en justice Hoàng Diêu Mo, directrice générale de la sarl du commerce, du tourisme et des services aériens An Binh pour le pot-de-vin. -VNA