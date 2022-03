Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé a proposé que les patients atteints du nouveau coronavirus, appelés F0, qui ne présentent pas les symptômes de la maladie ainsi que les personnes qu’ils ont rencontrées, dénommées F0, puissent travailler pendant leur quarantaine.

Des agents vérifient la température corporelle des employés à leur arrivée sur le lieu de travail. Photo : VNA

Selon la proposition, qui a été soumise au Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du Covid-19, les patients asymptomatiques, qui sont en quarantaine pendant sept jours et dont le résultat du test RT-RCR est positif, peuvent travailler à distance et prendre en charge les patients du Covid-19 dans leur famille, les établissements d’hébergement ou les structures de traitement du Covid-19 en fonction des tâches qui leur sont assignées et de leurs compétences professionnelles.



Cependant, les F0 qui sont disposés à travailler dans des établissements de traitement du Covid-19 doivent observer les mesures de protection, surveiller régulièrement leur santé, subir des tests. Ils ne seront pas autorisés à soigner ou à rencontrer les patients immunodéprimés ou à haut risque, y compris ceux souffrant de maladies sous-jacentes, les femmes enceintes et les personnes de plus de 50 ans, a indiqué le ministère

Les F0 sont autorisés à voyager en véhicule personnel directement de leurs lieux de quarantaine aux lieux de travail et vice versa, mais ils doivent se conformer strictement aux messages 5K du ministère de la Santé, en particulier le port du masque, la distanciation physique et la prise de mesures de prévention.

Assurer un apprentissage à distance efficace pendant la crise sanitaire. Photo : VNA

Le ministère de la Santé a également suggéré que les F1 qui n’ont pas été complètement vaccinés ou qui n’ont pas été inoculés contre le Covid-19 soient autorisés à participer aux affaires urgentes de leur unité et de leur localité par le biais d’un travail à distance ou en personne.

En cas de travail en personne, une zone de travail doit leur être réservée, garantissant une distance de sécurité et une ventilation adéquate pour réduire les risques d’infection.

Comme les F0, les F1 sont autorisés à voyager avec des véhicules personnels et à se conformer aux mesures préventives du ministère de la Santé. Ils doivent subir des tests PCR ou antigéniques le cinquième jour à compter de la date d’exposition ou dès qu’ils présentent des symptômes d’infection pour un traitement précoce conformément à la réglementation du ministère de la Santé. – VNA