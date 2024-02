Le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, travaille avec le ministère de la Santé. Photo: VNA Hanoï (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rendu visite et travaillé avec le ministère de la Santé à l’occasion du 69e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens (le 27 février), soulignant la formation des ressources humaines du secteur de la santé.

Le dirigeant a hautement apprécié les efforts du secteur de la santé dans le contrôle de la pandémie du COVID-19 et le règlement des conséquences post-pandémiques. Il a également salué ses opinions et ses préparatifs pour l’adoption de la Loi sur l'examen et le traitement médicaux (révisée).



Le président de l’AN a demandé au ministère de mettre en œuvre efficacement les stratégies de santé, de perfectionner la planification des établissements médicaux, de se concentrer sur la formation des ressources humaines qualifiées. Il a exhorté à édifier un contingent de médecins et d'agents de santé dotés de pensées politiques solides, de qualification professionnelle ainsi qu’à promouvoir l’application des technologies.



Le secteur de la santé doit se concentrer sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de l'industrie pharmaceutique, en accordant une attention particulière à l'industrie chimique et pharmaceutique, au développement de la médecine traditionnelle et à la collaboration entre médecines traditionnelle et moderne …, a indiqué Vuong Dinh Hue.



Il a également proposé de développer des modèles de tourisme médical au Vietnam. -VNA