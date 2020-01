Le ministre de la Défense, Ngo Xuan Lich. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre de la Défense, Ngo Xuan Lich, a annoncé que son ministère assumerait l’organisation de 24 événements militaires et de défense dans l’année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du Nouvel An lunaire du Rat, le ministre Ngo Xuan Lich, également membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, a indiqué que son ministère organiserait en outre six conférences et forums durant la mandature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021.

Parmi ces 30 événements figureront la conférence des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM) et sa version élargie (ADMM+), un exercice de sécurité de navigation de l’ASEAN, une parade internationale de bateaux, une exposition internationale de défense et un festival militaire de l’ASEAN.

Le ministère de la Défense s’est déjà engagé dans les préparatifs de ces événements, dont la fondation d’un Comité de pilotage, a indiqué le ministre Ngo Xuan Lich, affirmant qu’il ferait de son mieux pour les organiser avec succès, laisser une bonne impression sur le Vietnam et ses contributions à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde chez les amis internationaux.

S’agissant du Livre blanc sur la défense 2019 du Vietnam, le général d’armée Ngo Xuan Lich a déclaré que sa publication était une illustration de la transparence de son pays, contribuant à renforcer la compréhension et à instaurer la confiance stratégique entre le Vietnam et les autres nations de la communauté internationale.

Il a réaffirmé que le Vietnam ne participerait pas aux alliances militaires, ne coopérerait pas avec d’autres pays pour s’opposer à un pays tiers, ne permettrait pas l’implantation de bases militaires étrangères sur son sol ni l’utilisation de son sol pour s’opposer à un pays, et qu’il ne recourrait pas à la force, ne menacerait pas d’y recourir dans les relations internationales.

Tous ceux qui respectent l’indépendance, la souveraineté du Vietnam, établissent et développent des relations d’amitié, de coopération égale et mutuellement avatageuse avec Vietnam, sont des partenaires, a souligné le ministre Ngo Xuan Lich, après avoir affirmé la volonté de développer une armée moderne et puissante, fidèle au Parti, à la Patrie et au peuple. -VNA