Hanoi (VNA) - Les vice-ministres de la Défense Nguyên Chi Vinh et des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung ont coprésidé une séance de travail jeudi 26 septembre à Hanoi afin d’examiner les préparatifs de l’Année de l’ASEAN 2020 et la prise en charge par le Vietnam d’un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

Vue de la réunion. Photo: qdnd.vn

Les participants à la réunion ont pris note qu’une série d’événements importants liés au ministère de la Défense et à la coopération en matière de défense dans l’ASEAN auront lieu l’année prochaine, notamment le 10e anniversaire de la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN Plus (ADMM ) et le 65e anniversaire de la fondation de la Marine populaire du Vietnam, ainsi que plusieurs conférences militaires et de défense nationale.Ils ont déclaré que les conférences militaires et de défense de l’année prochaine devraient donner la priorité à la promotion du dialogue, de la coopération défensive et militaire au sein de l’ASEAN et entre l’ASEAN et ses partenaires, et au renforcement de la collaboration substantielle dans les domaines de l’assistance humanitaire, de la recherche et du sauvetage.La réunion a également décidé d’investir des ressources dans l’amélioration des capacités du Vietnam par le biais de la coprésidence du groupe d’experts ADMM sur les opérations de maintien de la paix, et l’étude pour la création d’un centre de maintien de la paix de l’ASEAN et d’un centre d’anglais.Saluant le travail de préparation effectué par le ministère de la Défense, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung a déclaré que le ministère de la Défense joue un rôle important, contribuant au succès de la présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020. – VNA