Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Mexique est passé du quatrième rang en 2021 pour devenir le 3e plus grand marché d'exportation de poisson tra du Vietnam, seulement après la Chine et les États-Unis.Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), au cours des sept premiers mois de cette année, les exportations de poisson tra vers le Mexique ont augmenté de 73 %, atteignant 73,5 millions de dollars et représentant 4,5 % du chiffre d'affaires total du Vietnam. Plus de 90 % des poissons tra expédiés sur le marché étaient des filets congelés.Rien qu'en juillet, le le Mexique a dépensé plus de 11 millions de dollars pour le produit vietnamien, soit le double de celui de la même période l'an dernier.Lê Hang, directrice adjointe du Centre de formation et de promotion commerciale de VASEP, a déclaré qu'avec l'avantage de prix compétitifs et d'avantages fiscaux préférentiels dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), les poisson tra vietnamiens restent un bon choix pour les importateurs mexicains.Au cours du premier semestre de cette année, 30 entreprises vietnamiennes de produits aquatiques ont exporté du poisson tra vers le Mexique. De nombreuses entreprises de transformation dans les localités de Dong Thap, An Giang, Ben Tre, Can Tho et Vinh Long dans le delta du Mékong augmentent également leurs exportations vers le marché.La VASEP prévoit que les exportations de poisson tra rapporteront quelque 125 millions de dollars du Mexique en 2022, en hausse de 80 % sur un an.- VNA