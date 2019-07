Le niveau de l'eau du Mékong à Nakhon Phanom est "le plus bas depuis un siècle". Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le niveau de l'eau du Mékong dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom (Nord-Est) n'est que de 1,50 mètre environ, probablement le niveau le plus bas depuis presque 100 ans.



Comme la période de sécheresse se poursuit, le niveau de l’eau du Mékong diminue environ de 10 à 20 centimètres par jour. Il n’est qu’environ de 1,5 m, soit 11 m au-dessous du point de débordement des eaux du fleuve.



Le niveau de l’eau est maintenant si bas qu’un grand rocher sur lequel est gravée une empreinte de pied de Bouddha est visible au milieu de la rivière.



Ce rocher avec l'empreinte de Bouddha, dans le district de Tha Uthen, qui aurait plus de 2.000 ans, est très vénéré par les habitants des deux côtés de la rivière et n'est généralement visible que pendant la saison sèche, entre mars et avril.



Les niveaux d'eau dans tous les affluents du Mékong, y compris Nam Oun, Nam Songkhram et Nam Kam, sont également très bas. Les niveaux d'eau de grands réservoirs des 12 districts de la province de Nakhon Phanom ne représentent que 10 à 20% de leurs capacités. Les rizières dans les zones qu'ils traversent manquent d’eau.



Les agriculteurs ont dit que leurs cultures mourraient s'il n'y avait pas de pluie d'ici une semaine.



Lai Sripeng, agricultrice locale de 68 ans, a déclaré que c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait le rocher avec l'empreinte de pied de Bouddha dans le Mékong pendant la saison des pluies. Ce phénomène étrange est un signe que la sécheresse de cette année sera critique, a-t-elle estimé. –VNA