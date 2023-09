Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD) donnera des instructions spécifiques à chaque localité côtière sur la prévention et la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) au lieu de directives générales pour les 28 provinces et villes côtières, selon le vice-ministre Phung Duc Tiên.

Les activités des navires de pêche en mer équipés de dispositifs de surveillance sont surveillées par le sous-département des produits aquatiques de la province de Ninh Thuân. Photo : VNA

Cet effort vise à assurer une gestion étroite des opérations des navires de pêche, en particulier l’installation d’un système de surveillance des navires (VMS), a déclaré jeudi 31 août le responsable lors d’une réunion du groupe de travail du ministère sur la prévention et le contrôle de la pêche INN.

Les localités doivent également connaître l’emplacement des navires hors service et gérer strictement les navires violant les règles d’installation du VMS, a-t-il souligné.

Le vice-ministre Phung Duc Tiên a souligné la nécessité de contrôler étroitement les activités des navires de pêche dans les ports ainsi que l’origine des produits de la pêche.

Pour garantir que les navires de pêche ne violeront pas les eaux étrangères, les responsables ont appelé à un engagement plus fort du ministère de la Défense et à une coopération plus efficace entre le ministère de la Défense et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Le responsable a également appelé les entreprises de transformation et d’exportation de produits aquatiques à ne pas acheter de produits provenant de la pêche INN.

Il a souligné la nécessité d’achever l’amendement et le complément des documents juridiques pertinents concernant la mise en œuvre de la Loi sur la pêche et des réglementations sur le traitement des violations dans les activités de pêche d’ici octobre avant l’arrivée de l’équipe d’inspection de la Commission européenne (CE) au Vietnam.

Plus tôt, lors d’une conférence visant à chercher des mesures visant à promouvoir la prévention et le contrôle de la pêche INN, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a chargé le MARD d’élaborer un plan détaillant les tâches nécessaires à mener pour persuader la CE de retirer le «carton jaune» contre les exportations de produits aquatiques vietnamiens. – VNA