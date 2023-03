Séoul, 7 mars (VNA) – Des entreprises sud-coréennes mettent en œuvre de nombreuses activités de marketing des probiotiques pour répondre à la demande croissante de ces produits au Vietnam.Au cours de la période 2017-2021, les importations vietnamiennes de probiotiques ont enregistré une croissance annuelle de 16%. En 2021, le Vietnam a importé ces produits principalement des États-Unis (31%), de Singapour (22%) et de Malaisie (5%).Les probiotiques sont les suppléments nutritionnels les plus typiques au Vietnam. Les consommateurs locaux donnent la priorité à la fiabilité et à la sécurité plutôt qu’aux prix, et ils ont tendance à préférer des produits importés telles que ceux des États-Unis, d’Europe et du Japon.En 2021, le Vietnam a importé pour environ 41 millions de dollars de probiotiques de la République de Corée, faisant de ce pays le quatrième fournisseur du Vietnam, contre le huitième en 2017. Les importations de la République de Corée ont augmenté d’environ 23% par an au cours de cette période.Certains produits sud-coréens distribués au Vietnam comprennent Vitamin PLUS, Duolac Baby Probiotics et Daily Probiotics. Comme d’autres produits importés, les produits sud-coréens sont classés comme des articles haut de gamme vendus à des prix relativement élevés par rapport aux produits locaux. -VNA