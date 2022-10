Dans une usine de NutiFood. Photo: NutiFood

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, les activités de fusions et acquisitions (M&A) au Vietnam ont enregistré une valeur de plus de 5 milliards d’USD, plus élevée qu'avant la pandémie de COVID-19.



Le groupe alimentaire suédois Cawells a officiellement cédé une participation de 51% à Nutifood Vietnam. Avec cet accord, l’entreprise vietnamienne détient non seulement le pouvoir décisionnel dans les stratégies à venir de la société suédoise, mais ajoute également à son écosystème une usine et un institut de recherche en nutrition.



Dans les plus de 5 milliards d’USD de M&A réalisées au Vietnam depuis le début de l'année, deux tendances ont émergé : la première concerne les M&A pour augmenter la valeur de la marque - c'est courant dans le secteur de la consommation, de l'alimentation ; le second est de compléter les ressources pour la croissance, l'expansion des entreprises ou la transformation de la croissance verte… dans le domaine des technologies, de la distribution au détail et des énergies renouvelables.



L'inflation mondiale galopante, la dévaluation de nombreuses devises par rapport à l'USD ont rendu les investisseurs un peu plus prudents, faisant chuter le marché mondial des M&A de 18% en termes de transactions et de 27% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. Cependant, au Vietnam, les résultats des M&A sont toujours positifs, les entreprises ont plus de conditions et d'options pour développer les transactions dans le pays./.-CPV/VNA