Photo d'illustration: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) – Le marché de l'acier devrait se redresser aux troisième et quatrième trimestres de cette année, grâce aux efforts pour accélérer le décaissement des investissements publics, aux crédits pour les projets de logements sociaux et aux signes encourageants de l’économie nationale.



Selon Doan Danh Tuan, vice-président de l’Association vietnamienne d’acier (Vietnam Steel Association – VSA), bien que de nombreux défis et difficultés persistent en 2023, l'économie vietnamienne est considérée comme ayant un grand potentiel de développement. La croissance du PIB national devrait atteindre environ 6,5%, alors que les prévisions de croissance économique mondiale ne sont que d'environ 1,5%.



Par ailleurs, l'Assemblée nationale a approuvé un programme de soutien à la relance économique d'une valeur de 350.000 milliards de dongs pour la période 2022-2023, dont 113.840 milliards pour le développement d’infrastructures, avec la priorité accordée aux grands projets tels que l’autoroute Nord-Sud, l’aéroport de Long Thanh, les principaux ports logistiques, a rappelé Doan Danh Tuan.



En outre, en février, le gouvernement a approuvé un ensemble de crédits de 120.000 milliards de dongs pour développer les logements sociaux, a-t-il ajouté, estimant que ces facteurs aideraient la consommation d'acier à augmenter fortement aux troisième et quatrième trimestres.

En mars 2023, le groupe Hoa Phat a produit 440.000 tonnes d'acier brut, en hausse de 6 % par rapport à février 2023. Photo: VNA



À long terme, le représentant de la VSA a déclaré que la demande d'acier au Vietnam continuerait de croître, passant de 240 kg/personne actuellement à 290 kg en 2030.



Selon la VSA, bien que la consommation d'acier brut ait diminué au cours des premiers mois de cette année, le marché a commencé à s'améliorer.



Tran Dinh Long, président du conseil d'administration du groupe Hoa Phat, a estimé que les perspectives dépendent encore de la demande du marché. Il a émis l'espoir que le gouvernement encouragerait davantage les investissements publics dans les mois à venir.-VNA