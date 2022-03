Hanoi (VNA) – Après une longue interruption causée par l’épidémie de Covid-19, le tourisme au Vietnam rouvre progressivement avec la reprise des vols internationaux, ce qui est considéré comme un facteur positif contribuant à la reprise du marché hôtelier.

Comme le marché hôtelier repose principalement sur de forts besoins touristiques dans le pays, le programme pilote d’accueil de visiteurs étrangers dans certaines localités est une bonne opportunité qui contribue à favoriser la reprise rapide du marché touristique vietnamien, selon CBRE Vietnam.La vision du marché hôtelier de la société pour 2021 indique que l’année dernière, le Vietnam a été gravement touché par la quatrième vague épidémique. La capitale Hanoi a également souffert du nombre croissant d’infections, ce qui a entraîné une période de distanciation sociale de juillet à septembre.Étant donné que l’épidémie a provoqué des perturbations dans la construction de grands projets, le marché hôtelier 4 à 5 étoiles de la ville est resté calme et n’a accueilli qu’un seul hôtel 5 étoiles - Capella Hanoi avec 47 chambres au début de l’année. Fin 2021, Hanoi comptait un total de 8 407 chambres réparties sur 38 projets.En raison de l’épidémie prolongée tout au long de l’année, il y a eu une nouvelle baisse du tarif journalier moyen (ADR) en 2021 à 95,5 dollars, en baisse de 5,7% par rapport à 2020 et de 19,7% par rapport au niveau pré-épidémie en 2019. En 2021, le marché hôtelier à Hanoi a continué de subir une baisse du taux d’occupation qui a été de 30,6%, en baisse de 4,5 points de pourcentage par rapport à 2020 et de 50,6 points de pourcentage par rapport à 2019.

Les hôteliers doivent tenir compte des nouvelles attentes, préoccupations et préférences des voyageurs pour s’assurer que leur hôtel constitue une option attrayante. Photo d'illustration : VNA

Cette année, bien que la nouvelle offre soit encore limitée en raison de la crise pandémique qui retarde le processus de construction, le taux de vaccination rapide et la réouverture des routes internationales de passagers signalent la reprise du marché touristique de Hanoi.La construction de plusieurs projets de marques internationales telles que Four Seasons, Wink, Dusit và Fairmont devrait être achevée fin 2023, contribuant ainsi à apporter une nouvelle offre sur le marché.Pendant ce temps, les experts de CBRE prédisent que 2022 ouvrirait une opportunité en or pour le marché hôtelier 4 à 5 étoiles de Hô Chi Minh-Ville, avec des progrès encourageants au premier semestre et une croissance plus rapide au second semestre.Le marché devrait accueillir une nouvelle offre de 2 803 chambres issues de 13 projets, accompagnée de l’entrée de plusieurs enseignes hôtelières haut de gamme telles que Ritz Carlton, Mandarin Oriental, Hotel Indigo et Avani. – VNA