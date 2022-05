Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Malgré l’impact de l’épidémie de Covid-19, le marché du travail se redresse progressivement et atteint une bonne croissance grâce à des solutions d’adaptation flexibles et des politiques de soutien sans précédent, de bon augure pour le rétablissement des entreprises cette année.

Selon l’Office général des statistiques (OGS), le marché du travail s’est progressivement redressé grâce à une stratégie d’adaptation sûre et à une couverture vaccinale accrue pour les 18 ans et plus.

Au premier trimestre de 2022, les personnes de 15 ans et plus ayant un emploi était au nombre de 50 millions, soit une augmentation de plus de 130.000 par rapport à la même période de l’an dernier.

Autre point positif, le revenu mensuel moyen des salariés est de 6,4 millions de dongs. En particulier, le revenu mensuel moyen des ouvriers travaillant dans l’industrie et la construction, zone ayant le taux de croissance de revenus moyen le plus élevé, est de 7,3 millions de dongs. Le nombre de chômeurs au premier trimestre était d’environ 1,1 million, en baisse de près d’un demi-million par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Selon Vu Quang Thanh, directeur adjoint du Centre des services d’emploi de Hanoï, la demande de recrutement continue d’augmenter, en particulier depuis début 2022, notamment dans les secteurs de l’habillement, de l’électricité et de l’électronique, de la livraison, des services commerciaux, du commerce de gros et la vente au détail. De plus, les centres commerciaux, les zones de divertissement, les supermarchés augmentent les recrutements dans le secteur des services...

Selon le Centre de prévision des besoins en ressources humaines et d’information sur le marché du travail de Hô Chi Minh-Ville (Falmi), si le Covid-19 est bien maîtrisé, les entreprises devront recruter 280.000 à 310.000 travailleurs dont 72.000 au deuxième trimestre, 74.000 au troisième et d’environ 77.000 au quatrième. Dans le cas contraire, la demande de main-d’œuvre de la ville se chiffrait à 255.000 - 280.000 personnes.

Selon le directeur général adjoint de l’OGS, Nguyen Trung Tien, malgré de bons signes au premier trimestre, certains facteurs défavorables peuvent également intervenir sur le marché du travail.

Face à cette situation, l’OGS a proposé certaines solutions telles que : mettre en œuvre de manière synchrone des mesures pour améliorer l’environnement d’investissement des entreprises, accompagner les entreprises et les salariés, accélérer le programme de relance et de développement économique. Parallèlement, le gouvernement doit déployer des politiques pour attirer les travailleurs, développer des programmes de formation et des politiques pour améliorer la qualité de la main-d’œuvre, etc.

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung a souligné que le perfectionnement des institutions, le soutien à la relance et au développement du marché du travail est l’une des tâches prioritaires pour restaurer l’économie.

La tâche fixée par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en 2022 est de maintenir la main-d’œuvre, en particulier dans les parcs industriels et les zones franches d’exportation, de renforcer les mesures visant à retenir les salariés, de ne pas perturber les chaînes d’approvisionnement des sources de main-d’œuvre. -VNA