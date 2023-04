Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secteur du textile-habillement a affiché en mars un chiffre d'affaires à l'exportation de près de 3,3 milliards de dollars, soit une hausse de 18,1% par rapport au mois dernier et une baisse de 12,91% en glissement annuel.Selon l'Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), au cours du premier trimestre de cette année, les exportations de textile-habillement ont atteint 8,701 milliards de dollars, soit une diminution de 18,63% sur un an.Selon les prévisions, au 2e trimestre, le secteur du textile-habillement continuerait à se heurter à de nombreuses difficultés en raison d’une forte baisse du pouvoir d’achat sur de principaux marchés tels que les Etats-Unis et l’Union européenne (UE).Il est prévu que le marché du textile-habillement se redresserait vers juillet et août 2023, grâce au retour à hausse des commandes. -VNA