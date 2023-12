Hanoi (VNA) – Le commerce électronique au Vietnam a continuellement enregistré une croissance annuelle de 16 à 30% et devrait atteindre 20,5 milliards de dollars en taille de marché en 2023, a déclaré vendredi 1er décembre le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai s'exprimant lors de la conférence, à Hanoi, le1er décembre. Photo: VNA



S’adressant à une conférence organisée à Hanoi par l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l’économie numérique relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le responsable a fait valoir que le commerce électronique s’affirme de plus en plus comme une composante importante de l’économie numérique au Vietnam.

Le marché du commerce électronique au Vietnam a également formé un système de fourniture de services secondaires pour le marché, a-t-il poursuivi, évoquant les services de plateforme technologique facilitant les transactions, les services marketing, les communications marketing en ligne, les services de livraison.

Selon le Livre blanc sur le commerce électronique vietnamien 2022, jusqu’à 74,8% des internautes vietnamiens ont acheté des biens et services en ligne. Les produits les plus consommés étaient les vêtements, les cosmétiques, les articles ménagers et les appareils technologiques.

Outre les résultats positifs, le commerce électronique est également confronté à de nombreuses difficultés et défis tels que l’assurance de l’origine des marchandises, de la sûreté et de la sécurité des informations personnelles, l’infrastructure logistique du commerce électronique n’ayant pas suivi la croissance du marché, et la confiance des consommateurs dans les transactions en ligne.

Afin de résoudre progressivement les difficultés et les défis, le vice-ministre Dô Thang Hai a proposé que dans la période à venir, le programme Online Friday remplisse sa mission d’aider le marché vietnamien du commerce électronique à se développer durablement et à renforcer la protection des droits des consommateurs et des acteurs dans les activités de commerce électronique.

Il a également exhorté les professionnels à se pencher sur les orientations majeures de développement du commerce électronique durable, la situation du développement du commerce électronique, et à formuler des solutions technologiques pour accélérer le développement de l’écosystème du commerce électronique, protéger les consommateurs et les sujets participant aux transactions en ligne.

Lors de la conférence, les agences de gestion, les plateformes de commerce électronique, les intermédiaires de paiement et les banques ont scellé leur coopération et leur participation à l’écosystème numérique pour améliorer la protection des droits des consommateurs et des sujets participant aux activités de commerce électronique au Vietnam. – VNA