Hanoï (VNA) – Quelque jours avant la Fête de la mi-automne, le marché des Banh nuong et banh deo (gâteaux de lune ou mooncake) à Hô Chi Minh-Ville s’agite tant chez des points de vente que la vente en ligne.

Dans des centres commerciaux, des supermarchés, des pâtisseries où vendent des gâteaux de lune, le nombre de clients a doublé par rapport à celui en fin août dernier.

En même temps, le marché en ligne est aussi très effervescent grâce à ses avantages concurrentiels tels que le paiement sans numéraire, des services 24/24 heurs et 7/7 jours, la livraison à la demande, l’offre des gâteaux de lune de diverses marques et même des gâteaux dits "hand made".

Selon certaines marques de gâteaux de lune à Hô Chi Minh-Ville, cette année, les consommateurs préfèrent de produits de petit ou moyen poids, faibles en sucre, utilisant des ingrédients naturels...

Pour répondre aux goûts de tous les consommateurs, certains marques telles que ABC, Givral, SweetHome Bankery, Nhu Lan, KIDO’s… ont lancé des gâteaux végétariens uniques.

Depuis longtemps, offrir des gâteaux de lune à sa famille est une tradition bien ancrée dans la culture vietnamienne. Ce gâteau individuel, généralement rond voire carré est décoré de motifs en reliefs et est composé de deux parties. La première partie est la pâte et la deuxième est la farce.

Il existe différent parfums mais les plus connus sont composés de graines de lotus et de pâte à de haricot rouge notamment. Au centre du gâteau on retrouve le jaune d’oeuf salé qui fait sa particularité. Ces gâteaux sont généralement consommés accompagné de thé vert. Il s’agit d’une des anciennes traditions de l’automne du Vietnam. - VNA