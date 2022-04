Hanoi (VNA) - Boom du commerce électronique, croissance économique prometteuse, augmentation de la production nationale et de la consommation sont autant de facteurs apportant des opportunités à la logistique.

Le marché vietnamien de la logistique devrait connaître une forte croissance annuelle de 14% à 16% dans les années à venir. Photo : VNA/CVN



Les investisseurs étrangers continuent d’injecter des capitaux sur le marché vietnamien de la logistique, capitalisant sur le changement de la chaîne d’approvisionnement afin de faire du Vietnam un centre logistique de niveau mondial. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, plus de 30.000 entreprises de logistique opèrent dans le pays. Des experts prévoient que ce marché devrait connaître une forte croissance annuelle de 14% à 16%.

La course à l’expansion des parts de marché dans le secteur de la logistique s’intensifie puisque de nombreuses entreprises étrangères continuent de verser des capitaux et d’augmenter l’échelle de leurs opérations au Vietnam.

De grands projets en gestation



Le centre logistique Cainiao P.A.T de la société Cainiao Network, membre du groupe Alibaba, sera mis en activité au deuxième trimestre de 2022. Construit sur une superficie de 110.000 m2 dans le district de Bên Luc, province méridionale de Long An, ce centre logistique est situé tout près du point d’intersection entre la rue Nguyên Huu Tri, la nationale 1A et l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong. Cet emplacement stratégique offre un accès direct à Hô Chi Minh-Ville, pôle économique et financier du pays, et au delta du Mékong, qui représente 20% de la production agricole nationale. Outre Cainiao P.A.T, Cainiao Network a informé qu’il développerait un centre logistique intelligent à Dông Nai. Ce centre s’étendrait sur une superficie de 168.000 m2 dont 90.000 m2 à louer pour répondre aux besoins des entreprises dans le contexte de perturbations de chaînes d’approvisionnement.



Le projet SLP Park Xuyên A dans la zone industrielle de Xuyên A, province de Long An, a été lancé fin février, dans le but de fournir des entrepôts d’un à deux étages. Le projet est construit sur une superficie de plus de 61.000 m2 et comprend trois usines, des bureaux et d’autres ouvrages supplémentaires. En janvier, la société singapourienne Emergent Việt Nam Logistics Development Pte. Ltd a annoncé un investissement de 35 millions d’USD dans un projet logistique au Vietnam. De son côté, Delvin Fan, directeur des opérations de Best Express Vietnam, a déclaré avoir investi 20 millions d’USD dans la construction de centres de tri de fret à Bac Ninh (Nord) et à Cu Chi (Hô Chi Minh-Ville), qui sont également deux sites majeurs en Asie du Sud-Est. Capital Land Development (CLD) du groupe CapitaLand a récemment signé un protocole d’accord de coopération en matière d’investissement avec le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord).



Les deux parties ont fait part de leur intérêt commun pour la promotion du développement du premier projet urbain - industriel- logistique au Vietnam avec une valeur d’investissement totale engagée d’un milliard d’USD. Ce protocole d’accord définira les orientations du projet, le premier du genre de CLD au Vietnam. Le projet de parc industriel écologique, de zone logistique moderne et de zone urbaine intelligente de plus de 400 ha à Bac Giang devrait servir de tremplin pour la création d’une chaîne d’approvisionnement flexible pour la Région économique clé du Nord, a déclaré Ronald Tay, directeur général de CLD Vietnam. Le projet devrait créer plus de 20.000 emplois, apportant une contribution importante à l’amélioration de la vie des habitants locaux, a-t-il précisé.



Le secteur logistique voit grand

De nombreux investisseurs étrangers ont renforcé leur présence sur le marché vietnamien de la logistique pour saisir les opportunités de développement

post-COVID-19. Photo : VNA/CVN

La presse mondiale et régionale a fait, ces derniers jours, des commentaires positifs sur les opportunités de la logistique vietnamienne. Selon le rapport 2021 Emerging Market Logistics Index publié par le premier fournisseur mondial de services logistiques Agility, le Vietnam a gagné trois places dans l’indice logistique, se classant au 8e rang des dix premiers marchés émergents.



“L’épidémie de COVID-19 ouvre l’espoir d’une coopération logistique entre le Vietnam et l’Europe”. C’est ce qui ressort du rapport. En effet, la durée d’expédition de trains conteneurs reliant directement Dà Nang et l’Europe n’est que de 25 jours contre 35 par voie maritime. Le journal russe Spoutnik a déclaré le 2 mars dernier que le développement de ce marché se dirigeait dans la bonne direction dans le contexte pandémique actuel. Le China Trade News Network a également remarqué que le marché logistique du Vietnam était dynamique. De nombreux investisseurs étrangers continuent d’injecter des capitaux dans l’espoir de faire du Vietnam un centre logistique mondial. Les entreprises de messagerie investissent non seulement dans les systèmes de centres de tri, mais également dans les entrepôts de transbordement.



“De nombreuses entreprises de logistique ont l’intention d’investir au Vietnam. L’Asie est la 3e plus grande zone de commerce de l’Union européenne et je crois vraiment qu’il y a beaucoup de potentiels pour de nombreuses industries, en particulier dans les secteurs des services tels que le transport et la logistique. On peut voir que le volume d’import-export entre le Vietnam et l’Union européenne est en croissance constante. Donc, pour les entreprises de logistique, c’est le bon moment pour investir sur le marché vietnamien”, a déclaré Juergen Weber, président du sous-Comité du transport et de la logistique, de la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham). - CVN/VNA