Hanoï (VNA) – Selon les prévisions, bien que l'économie doive être confrontée à de nombreuses difficultés, l'année 2023 devrait aussi être celle de la reprise du commerce de détail après l'épidémie de COVID-19.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le marché du commerce de détail au Vietnam a actuellement une envergure de 142 milliards de dollars, qui devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2025.



Ces derniers temps, le commerce sur le marché national s'est redressé activement, grâce à quoi les ventes au détail totales de biens et services en 2022 ont augmenté de 21 %, bien au-delà de l’objectif de 8 %.



Selon un sondage de Vietnam Report auprès d’entreprises spécialisées dans le commerce de détail, jusqu'à présent, plus de 53,8 % d’entre elles ont atteint des performances commerciales égales et supérieures aux niveaux d'avant la pandémie.



Selon les experts, la croissance actuelle du commerce de détail est soutenue par des facteurs tels que la croissance des revenus, la forte reprise du tourisme, ainsi que des secteurs connexes.



En 2023, de nombreux signes indiquent que le marché sera animé.



Récemment, Central Retail, un détaillant thaïlandais, a annoncé qu'il investirait 20.000 milliards de dongs supplémentaires sur le marché vietnamien du commerce de détail au cours de ces 5 prochaines années. Selon Central Retail, le plan est de porter les ventes sur le marché vietnamien au cours de la période 2022-2026 à 65 billions de dongs. Central Retail a déclaré qu'il étendrait ses points de vente à 55 villes et provinces vietnamiennes, contre 40 d’aujourd’hui.



Le groupe Aeon envisage également de construire davantage d'hypermarchés à Hanoï. Cette entreprise se fixe 20 centres commerciaux au Vietnam d'ici 2025.



En outre, le nouveau modèle intégré WIN, comprenant WinMart+ (biens essentiels), Phuc Long Kiosk (thé et café), Phano (soins de santé), Reddi (services de télécommunications), Techcombank (services financiers), aboutit à de premiers résultats assez encourageants. Sa généralisation en 2023 sera intéressante à suivre.



Il est prévu que 4 projets de centres commerciaux soient lancés en 2023, à savoir Central Premium plaza, Vincom Megamall Grand Park, Sunrise City Central et Emart 2, d’une superficie totale de plus de 116.000 m².

Plusieurs spécialistes estiment qu'en 2023, la plus grande tendance des détaillants sera d'élargir les canaux de vente, de mettre leurs produits sur différentes plateformes commerciales et de tirer parti du commerce en ligne. Les acheteurs deviendront des « consommateurs numériques », continuant à maintenir, voire à augmenter, leur utilisation des plateformes d'e-commerce. En outre, le Shoppertainment, un concept qui brouille les frontières entre le commerce électronique et le divertissement, continuera d'être une tendance importante dans les années à venir.-VNA