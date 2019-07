Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le marché boursier vietnamien est considéré depuis des années comme un point positif dans la région en termes de vitesse de croissance et d’absorption de capitaux étrangers, selon le président de la Commission de l'État des valeurs mobilières (SSC) Trân Van Dung.

Il a annoncé que les investissements indirects dans le secteur boursier du Vietnam atteignaient 1,28 milliard de dollars américains au cours du premier semestre de 2019.

Entre 2016 et 2018, les investissements indirects se sont élevés à 1,98 milliard de dollars par an, a déclaré Trân Van Dung.

Il a estimé que la liquidité du marché boursier vietnamien continuait à croître ces dernières années, la capitalisation boursière totale atteignant près de 4,3 millions de dollars à la fin du mois de juin 2019, soit environ 78% du produit intérieur brut (PIB) en 2018, en hausse de 11,2% par rapport au début de 2019.



19 ans après sa création, le marché boursier a finalisé sa structure et diversifié ses produits, tels que les actions, les obligations, les certificats de fonds et les dérivés, a déclaré Trân Van Dung.

Le marché boursier vietnamien a également été ajouté à la liste de surveillance par FTSE Russell, un fournisseur mondial de services financiers de premier plan, et pourrait devenir un marché émergent secondaire.

Ces succès ont été attribués aux efforts du gouvernement pour améliorer les politiques visant à développer le marché boursier et à attirer les investissements étrangers sur le terrain.

Le ministère des Finances et le SSC ont activement mis en œuvre des politiques visant à faire passer le marché boursier d'un niveau marginal à un pays émergent, conformément à l'indice MSCI Emerging Markets.

Parallèlement à l’amélioration des politiques macroéconomiques, le gouvernement a toujours encouragé la mise en actionnarisation des entreprises d’État, en association avec la cotation et l’enregistrement des transactions sur le marché boursier, a déclaré Trân Van Dung. – NDEL/VNA