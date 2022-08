Hanoï (VNA) - Selon le Service des transactions boursières de Hanoï (HNX), le marché boursier dérivé a progressivement affirmé son rôle en tant que canal d’investissement efficace et qu’instrument de couverture de risque.



Après 5 ans de fonctionnement, il s’est développé au-delà des attentes pour devenir un important capteur d’investissements et une composante indispensable du marché boursier vietnamien. Selon HNX, le nombre de comptes de négociation de produits dérivés n’a cessé d’augmenter: à la fin juillet 2022, plus d’un million de ces comptes ont été ouverts, soit une augmentation de 423 fois par rapport à l’année 2017.



Si en 2017, les transactions des investisseurs étrangers ne représentaient que 0,1%, celles des 7 premiers mois de 2022 ont occupé 2,2% du volume total des transactions sur le marché.-VOV/VNA